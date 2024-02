Demonical / Manus Mortis / Apophis

DEMONICAL

Masters of Swedish Death Metal Darkness

MANUS MORTIS

Manus Mortis das Death Metal Urgestein aus Backnang feiert mittlerweile über 20 Jahre Bühnenjubiläum. Im Zyklus Ihrer Veröffentlichungen ist das neue Album also mehr als überfällig! Doch das Warten hat ein Ende! Shores of Hell - wird die neue Scheibe heißen. Live aufgenommen und quasi in Echtzeit auf Vinyl geschnitten wird diese Platte jeden Old School Fan umhauen. Das ist noch wahrer Death Metal - Fernab vom Mainstream wurde hier alles darauf gesetzt so authentisch wie möglich zu klingen. Wer Manus Mortis Live kennt - darf diese Event nicht verpassen. Und noch besser, mit der neuen Platten holt ihr euch ein Livekonzert in Studioqualität direkt ins Wohnzimmer!

APOPHIS

Energiegeladener Death Metal mit exzellenten Gitarren war immer schon das Aushängeschild von APOPHIS und wird es auch bleiben. Die für APOPHIS typischen schweren Melodien, meist duster-melancholisch bis aggressive, zusammen mit beeindruckenden Growls und Screams lassen keinen Zuhörer still stehen. Das groovige, double-bass geladene Drumming und intelligente Arrangements geben APOPHIS den letzten Schliff.