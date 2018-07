× Erweitern Frl. Wommy Wonder

Vom 26. Juli bis 26. August 2018 gibt´s von mittwochs bis sonntags im SpardaWelt EventCenter beim Stuttgarter Hauptbahnhof Frl. Wommy Wonders Premiere von "Respekt!"

An manchen eigentlich spielfreien Tagen gibt´s unter dem Motto "Wommy trifft ..." Sondershows, die mit der Premierenshow nichts zu tun haben, sondern mit Gastkünstlern aufwarten, diese in den Mittelpunkt stellen, in einem bunten Mix Duette präsentieren und nebenbei auch noch Publikumsfragen beantworten: Wommy trifft ... Die Schrillen Fehlaperlen (Comedy, Musik & Co.) Die Schrillen Fehlaperlen kommen von der Alb und präsentieren wunderbare Geschichten und Lieder – hautnah am Leben und dicht am Puls der Zeit; sie schauen dem Volk „aufs Maul“ und nehmen dabei sehr zur Freude des Publikums kein Blatt vor den Mund … und das gerne mal mehrstimmig. Heute Abend treffen sie auf Wommy und Elfriede Schäufele, enthüllen im direkten Austausch mit den Besuchern alles, was die wissen wollen und präsentieren einen bunten Abendes, den es andernorts so nie wieder zu sehen geben wird. Viel Spaß!