Wommy trifft … Kevin Tarte

Vom 26. Juli bis 26. August 2018 gibt´s von mittwochs bis sonntags im SpardaWelt EventCenter beim Stuttgarter Hauptbahnhof Frl. Wommy Wonders Premiere von "Respekt!"

An manchen eigentlich spielfreien Tagen gibt´s unter dem Motto "Wommy trifft ..." Sondershows, die mit der Premierenshow nichts zu tun haben, sondern mit Gastkünstlern aufwarten, diese in den Mittelpunkt stellen, in einem bunten Mix Duette präsentieren und nebenbei auch noch Publikumsfragen beantworten:

Über Kevin Tarte viel zu schreiben, hieße Eulen nach Athen tragen, er ist (vor allem in Stuttgart) "der" Musical-Star, bekannt aus "Die Schöne und das Biest", "Drei Musketiere" oder "42nd Street" ... und er ist selbst in den Augen von Roman Polanski "der" Krolock schlechthin aus "Tanz der Vampire". Wer denkt, Kevin sei mit Musical-Rollen ausreichend beschrieben, wird sich an diesem Abend die Augen reiben, denn hier gibt es die Möglichkeit, neue Facetten zu entdecken; Wommy und Kevin treffen aufeinander, singen, improvisieren, geben sich gegenseitig Raum für eigene Präsentation und werden sicher noch mit der einen oder anderen Überraschung aufwarten, die es andernorts so nie wieder zu sehen geben wird. Viel Spaß!