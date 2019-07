Wommy trifft …Heute zu Gast: Die schrillen Fehlaperlen

Wommy Wonder

Wommy trifft ... Die Schrillen Fehlaperlen Ein Abend mit Freunden Comedy & Musik von der Alb

Heute Abend besuchen uns ein weiteres Mal Ferdi Riester und seine Fehlaperlen - direkt von der Alb, live, hautnah, schrill, unzensiert und ohne doppelten Boden.

Lachmuskelkater garantiert, gute Laune ebenso, und das alles mehrstimmig und stimmgewaltig inszeniert! Weil das Zusammentreffen im letzten Jahr für alle Seiten so ein Vergnügen war, gibt's jetzt Nachschlag mit einem neuen Programm-Mix. Wommy moderiert, bildet den Rahmen und interagiert mit Publikum und Fehlaperlen, Kultraumpflegerin Elfriede Schäufele wischt feucht durch, und die Fehlaperlen besorgen den Rest. In Ihrem Programm „Liebe, Frust und Leberwurst“ besingen sie die Tücken des Alltags: Die Irrfahrt durch neu gestaltete Supermärkte, das Liebesleben hinter der Bühne, der Trost durch Leberwurst und die Wirkung von Schnaps auf Frauen. Alles wird humorvoll offengelegt und schonungslos musikalisch, im passenden Kostüm, präsentiert. Natürlich darf ihr kleiner Internet-Hit „Aber mir roicht's“, der den Fehlaperlen seit 2014 ausverkaufte Häuser beschert, nicht fehlen. Der Reutlinger Generalanzeiger brachte es auf den Punkt: „Die Fehlaperlen sind eine Wucht“! Alle Infos gibt's laufend aktualisiert unter www.wommy.de & www.theater-der-altstadt.de Einlass ins Foyer: 60 Minuten vor Showbeginn Einlass in den Saal: 15 Minuten vor Showbeginn Bewirtung an der Bar im Foyer vor und nach der Show und in der Pause (Reservierungen für die Pause bitte vor Beginn der Show an der Bar) Bitte keine Getränke im Zuschauerraum - Danke! Eintrittspreise: VVK 23,00 Euro (erm. 19,00 Euro) AK 25,00 Euro (erm. 21,00 Euro) Frühbucher-Rabatt bis 31.03.2019: alle Karten 19,00 Euro Alle Preise incl. Gebühren, ggf. zzgl. Kosten für Zustellung ÖPNV-Fahrkarte ist in den Tickets nicht enthalten - Fahrscheine bitte ggf. extra kaufen! Anfahrt ÖPNV: - alle S-Bahnen bis Haltestelle "Feuersee" - Bus 44 bis Haltestelle "Senefelder Straße" PKW: Parken auf dem Parkplatz "Rotebühlhof" beim Finanzamt (5 Min. Fußweg)