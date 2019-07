Wommy trifft …Heute zu Gast: Wolfgang Seljé & Thomas Gysin

× Erweitern Frl. Wommy Wonder

Wommy trifft ... Wolfgang Seljé und Thomas Gysin Ein Abend mit Freunden

Heute Abend begrüßt Frl. Wommy Wonder den schwäbischen Crooner Wolfgang Seljé, der Lieder von Sinatra & Co in schwäbischen Varianten präsentiert und zwischendurch mit seinen legendären Zwischengeschichten („Goodsle“) auflockert. Damit das Staunen nicht zu kurz kommt, ist heute auch noch Zauberkünstler Thomas Gysin zu Gast, plaudert aus dem Nähkästchen und hat das eine oder andere Kunststück mit im Gepäck, das er mit Comedy-Elementen anreichert. Wommy macht das Rahmenprogramm und ist Gastgeberin, plaudert mit den Gästen, lässt auch das Publikum zu Wort kommen und gibt ihren Gästen genügend Freiraum für eigene Einlagen oder spontanen Duetten.

Improvisation und Interaktion werden großgeschrieben, so authentisch, intim und hautnah wie hier kann man die Gastkünstler selten erleben … und manchmal schaut auch noch Elfriede Schäufele, die Kultraumpflegerin aus den SWR-Faschingssendungen spontan vorbei, was will man mehr?

Alle Infos gibt's laufend aktualisiert unter www.wommy.de & www.theater-der-altstadt.de

Einlass in den Saal: 15 Minuten vor Showbeginn Bewirtung an der Bar im Foyer vor und nach der Show und in der Pause (Reservierungen für die Pause bitte vor Beginn der Show an der Bar) Bitte keine Getränke im Zuschauerraum - Danke!

Eintrittspreise: VVK 23,00 Euro (erm. 19,00 Euro) AK 25,00 Euro (erm. 21,00 Euro) Frühbucher-Rabatt bis 31.03.2019: alle Karten 19,00 Euro Alle Preise incl. Gebühren, ggf. zzgl. Kosten für Zustellung ÖPNV-Fahrkarte ist in den Tickets nicht enthalten - Fahrscheine bitte ggf. extra kaufen! Anfahrt ÖPNV: - alle S-Bahnen bis Haltestelle "Feuersee" - Bus 44 bis Haltestelle "Senefelder Straße" PKW: Parken auf dem Parkplatz "Rotebühlhof" beim Finanzamt (5 Min. Fußweg)