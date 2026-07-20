Wommy trifft... Travestie-Ikone France Delon

Auch dieses Jahr gibt es während des Sommergastspiels wieder „Wommy trifft …“ – das sind bunte, witzige und informative Abende mit befreundeten Künstler*innen, die mit der laufenden Show nichts (!) zu tun haben und verstärkt die Gäste in den Vordergrund stellen, so dass diese Abende speziell und einzigartig sind.

Heute haben wir die große Ehre, am Vorabend Ihres 75. (!) Geburtstages die Travestie-Legende France Delon zu begrüßen, die aus Ihren mittlerweile fast 60 Jahren auf der Bühne erzählen wird. Geschichten von früher mit Einblicken in ein Genre, das anfangs nicht so umworben wurde wie heute. Geschichten von heute, die sie auf Tour quer durch die Republik oder auf Kreuzfahrten durch die ganze Welt erlebt. Dazwischen gibt’s ein paar Lieder, Einlagen und Überraschungen. Wommy moderiert und liefert das Rahmenprogramm, das Publikum darf sich an den Fragen beteiligen, France beantwortet alles. Wer an dem Abend nicht vor Ort ist, hat definitiv was verpasst.