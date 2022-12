Wonderful Town von Leonard Bernstein

Das Kolping Musiktheater nimmt Sie mit ins New York der 1930er Jahre, wo zwei Schwestern aus Ohio versuchen, sich im turbulenten Leben des »Big Apple« zurechtzufinden. Ruth und Eileen Sherwood kommen aus einer verschlafenen Kleinstadt. Beide träumen davon, in New York Karriere zu machen. Eileen, die Jüngere, ist von Anfang an damit beschäftigt, Verehrer abzuwimmeln, während die spröde Ruth erfolglos versucht, für ihre literarischen Werke einen Verleger zu finden. Beide stolpern aufgrund ihrer Charaktere und Lebensvorstellungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, von einem zum nächsten Schlamassel. Niemals verlieren beide jedoch die romantische Sehnsucht nach einem Happy-End aus ihren Augen.

Leonard Bernstein komponierte das Musical im Jahr 1953 als beschwingte Hommage an die Stadt New York. Bernsteins Musik und die Songtexte von Green und Comdon fangen die Atmosphäre einer pulsierenden Metropole ein, in der schillernde Lebensläufe aufeinandertreffen.

Als Ruth und Eileen werden die beiden Musicalstars Misha Kovar und Michaela Schober das Publikum verzaubern. Michael Schaumann wird in die Rolle des von den beiden Schwestern beeindruckten Redakteurs Bob Baker schlüpfen. In weiteren Rollen werden wieder viele Gmünder Bühnenprofis zu erleben sein: Simon Ihlenfeldt, Matthias Mansel, Thomas Sachsenmaier, Lukas Spille, Barbara Streit, Christian Unger und Mona Zink, um nur einige zu nennen – allesamt eingebettet in das spielfreudige Ensemble des Kolpingchors und das Ballett des Tanzstudios Vera Braun