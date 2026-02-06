In dem hochmodernen, klinisch reinen Wohnkomplex »Wonderland Ave.« verbringen die letzten aus dem Arbeitsprozess aussortierten Menschen ihre Tage damit, unter der Aufsicht Künstlicher Intelligenzen über ihre vergangenen Leben, Lieben, Träume und Wünsche zu sinnieren…

Sibylle Berg zeigt eine Zukunft, in der die Menschheit endgültig den Stecker gezogen hat – aber die Wellness-Anwendungen laufen gnadenlos weiter. Der Schauplatz ist ein exklusives Endlager für eine Spezies, die sich im endlosen Bemühen um sich selbst schlicht verüberflüssigt hat. Während die Maschinen mit kühler Eleganz und nicht ohne Amüsement menschliche Unzulänglichkeiten protokollieren und kommentieren, stolpert der Held der Geschichte durch ein absurdes Ballett aus Selbstoptimierung, Herzschmerz und der verzweifelten Suche nach dem nächsten Bio-Smoothie.

»Wonderland Ave« ist eine Satire für alle, die lieber über den Irrsinn lachen, als an ihm zu verzweifeln – solange es die Algorithmen noch erlauben…