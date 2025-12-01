WONDERS SILVESTER

Wonders Stuttgart Friedrichstraße 13, 70174 Stuttgart

✨ WONDERS SILVESTER 2025/2026 ✨

Das Jahr geht zu Ende – und im WONDERS starten wir gemeinsam so ins neue Jahr, wie man es sich wünscht: laut, legendär und absolut unvergesslich. Unser Team hat auch dieses Mal alles gegeben, um Euch eine Silvesternacht auf Premium-Level zu liefern.

Direkt rein, direkt auf die Floors, direkt in den Vibe: Drei Areas, drei Atmosphären, ein Finale, das Euch bis in den Morgen trägt.

🎧 FLOW FLOOR

HIP HOP / AFRO / AMAPIANO / TRAP / URBAN FUTURE

🎧 JOY FLOOR

ALL MIXED MUSIC / CLUB BANGERS / VIRAL SOUNDS – ALL NIGHT LONG

✨ NIGHT MARKET

PIZZA / FLAMMKUCHEN / SWEETS & MORE

Unsere Bar-Crew sorgt für die perfekte Abkühlung und maximalen Genuss – mit frisch gemixten Drinks, eisgekühlten Flaschen und allem, was Ihr braucht, um bis zum ersten Sonnenaufgang 2026 durchzutanzen.

Kein Wiedereinlass an diesem Abend.

