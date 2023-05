Zur Einstimmung auf das Weinfest in Lauda findet die 10. Wood-­Rock­-Weinprobe am Mittwoch, 7. Juni (Abend vor Fronleichnam), um 19:00 Uhr im Rathaussaal in Lauda statt.

Im Mittelpunkt stehen die Weine der städtischen Weinwirtschaft, die von der aktuellen Taubertäler Weinprinzessin Mareike Fries vorgestellt werden.

Der Moderator Heinz A. Theobald sorgt mit seiner Holzschnitzerei-Vorführung und passender Musik sicher wieder für ein atemberaubendes Flair dieser „etwas anderen“ Weinprobe. Korrespondierende Leckereien in Form von Partygebäck werden zu den jeweiligen Weinen gereicht.