Wooden Merge Duo

Roland Geiger und Katharina Ostarhild nehmen das Publikum mit auf die Reise nach Irland wo einem das Meer und der Himmel oft näher erscheint als das Land auf dem man gerade steht. Beim Zuhören lüftet sich der Schleier zwischen der sogenannten "Anderswelt" keltischen Ursprungs und unserer heutigen Wirklichkeit. Ein akustischer Ohrenschmaus für alle die Folk und andere Überraschungen lieben. Roland Geiger studierte klassische Querflöte an der HfM in Stuttgart und ist in kammermusikalischen Ensembles ebenso zu hören wie in lateinamerikanischen Formationen und verschiedenen Irish Folk Bands. Neben seiner Konzert- und Unterrichtstätigkeit vertont er als Komponist und Arrangeur biblische- und politische Texte. Katharina Ostarhild lernte das Gitarrenspiel im Alter von 9 Jahren. Auf dem "international folkmeeting 1989" in Sidmouth (Devon UK) entflammte ihre Liebe zur irischen Musikkultur.Musikalische Begegnungen mit Musikern in Europa, Israel und Asien prägten ihr Begleitspiel auf der Gitarre.