Eine der ältesten und bekanntesten Jazzformationen Deutschlands.

WOODHOUSE – ein wohlklingender Name für eine der ältesten und bekanntesten Jazzformationen Deutschlands. Nordrhein-Westfalen ist ihre Heimat und seit 1953 hat sich diese Band zu einer fest etablierten Marke entwickelt. Traditional Jazz, Dixie, Swing, Blues, Samba, Bossa Nova, aber auch Jazz Rock und Pop gehören zu ihrem Programm und garantieren einen ausgeprägten Stilpluralismus.

Der bisherige Erfolgsweg der vergangenen Jahrzehnte wurde von unzähligen Konzerten im In- und Ausland, von zahlreichen Rundfunk- und TV-Auftritten und der Veröffentlichung von LP/CD und DVD Produktionen begleitet.

Mit der regelmäßigen Verpflichtung von internationalen Gastsolisten hat sich WOODHOUSE beim Publikum verewigt und sorgt so ständig für Abwechslungsreichtum und eine gehörige Portion an musikalischer Spannung. Bill Ramsey, Paul Kuhn, Udo Lindenberg, Helge Schneider, Eugen Cicero oder auch Till Brönner haben die Stammbesetzung grandios unterstützt und damit der Band einen zusätzlichen „Touch“ in der Attraktivität verliehen.

Gaby Goldberg wird dieses Mal mit ihrer klaren Stimme den gesamten Bandsound bereichern. Freuen Sie sich auf einen Abend mit groovendem und swingendem Jazz in der besonderen Atmosphäre der Schlosskapelle.