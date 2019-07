Woodstock L.E.

× Erweitern 7starsNewMedia woodstock LE plakat

50 JAHRE WOODSTOCK MIT ORGINAL MUSIKER

WOODSTOCK LE 19.07.2019 Leinfelden, Schwabengarten

50 Jahre Woodstock ist ein Grund zum Feiern - am besten natürlich mit einem Open Air Festival !

Und wie könnte man das perfekter als mit einem Original Musiker von 1969:

Leo Lyons war Bassist beim legendären Auftritt von Ten Years After in Woodstock und wird dieses Jahr mit seiner aktuellen Band Hundred Seventy Split bei Woodstock LE als Top Act auftreten. In ihrem Programm befindet sich Bluesrock vom Feinsten sowie die komplette Setlist des Auftritts von 1969. Mit dabei der grandiose Gitarrist und Sänger Joe Gooch und Damon Sawyer am Schlagzeug.

Im Vorprogramm spielen die Stuttgarter Bands Mojo Circus um Gitarrenweltrekordler Andreas Vockrodt sowie die Damenrockband Gracefire.