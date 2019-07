Woodstock the Story - Das Rock Musical

Leidenschaftliche Live-Band, großartige Musik und echtes Flower-Power-Feeling, gut drei Stunden mit den besten Songs der besten Bands des legendären Festivals. Erleben Sie Flowerpower, Peace, Love & Music, 2 Tage auf die Bundesgartenschau in Heilbronn!

Mit den besten Songs der besten Bands des legendären Festivals:

THE WHO · #SANTANA · #MELANIE · #JOE #COCKER · #JIMI #HENDRIX · #JANIS #JOPLIN · #SLY & THE #FAMILY #STONE · #JEFFERSON #AIRPLANE · #CROSBY #STILLS & #NASH · #CREEDENCE #CLEARWATER #REVIVAL - und mehr!

Woodstock The Story brachte Bobbi und Nick Ercoline im Januar 2019 in die Niederlande (das Paar mit der Decke auf dem Originalalbum). Nachdem sie die Show gesehen hatten, gaben sie dieses tolle Kompliment! Also nicht verpassen!

Nick Ercoline about Woodstock The Story:

"Bobbi and I have seen many Woodstock tribute bands and shows. And, BY FAR, this is the best show I have seen. EVER."

Bobbi Ercoline about Woodstock The Story:

“Genuine and true to the Spirit of Woodstock. It surpassed anything that we could have imagined”