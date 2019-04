Word Up Urknall Poetry- & Kabarettentdeckungen

Poetry- & Kabarettentdeckungen mit Lisa Christ, Paul Weigl & Christian Ritter

Beim Word Up! „Urknall“ ist Platz für Neuentdeckungen im Bereich Poetry und Kabarett. Viele Künstler*innen aus diesem Bereich haben den manchmal etwas engen Rahmen des Formats Poetry Slam hinter sich gelassen und bewegen sich nun im Grenzbereich von (Musik-)Kabarett, Literatur und Comedy mit Niveau. Das Beste aus der lebensnahen und ungeschminkten Welt des Poetry Slam mit klassischen Elementen des Kabaretts vereint, an einem Abend, auf einer Bühne. Freuen wir uns auf einen Urknall der Wortkunst und der Komik. Eine Kooperation mit WORD UP!

Lisa Christ - Kabarett und Spoken-Word mit Witz, Biss und Nachdruck aus der Schweiz

Die junge Slam-Poetin hat kürzlich ihr erstes Buch vorgestellt. Im Jahr 2011 wurde sie U20-Schweizermeisterin in Poetry Slam und erreichte 2016 gar das Finale der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften. Für ihr Schaffen erhielt Sie außerdem den Kulturförderpreis für Literatur des Kantons Solothurn. Lisa Christ kommentiert selbstironisch alltägliche Gegebenheiten und verknüpft sie nahtlos mit grundsätzlichen Fragen über Leben und Identität.

Paul Weigl – Comedy & Kabarett Poet

„Auf der Zielgeraden landete er punktgenau mit Pointen. Der Wahlberliner aus Bayern überzeugte mit seinen sprach- und ausdrucksgewaltigen Geschichten über den Kampf mit Ämtern, Fastfoodketten und der ganzen Bandbreite analoger und digitaler Welten.“ Jurybegründung für den Gewinner des Dortmunder Kabarett & Comedy Pokals

Christian Ritter – Autor, Vorleser, Lebemann

Der „Tausendsassa der performativen Bühnenkunst“ (eine Zeitung), „die scharfe Zunge der Post-Pop-Literatur“ (eine andere Zeitung) ist dem Format Poetry Slam hinter und auf der Bühne ebenso treu wie er gerne mit Stand-up-Auftritten den persönlichen Kick sucht und solo mit seinem aktuellen Buch & Programm „Birgit & Berlin“ unterwegs ist.