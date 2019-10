Word up! Urknall

Gemeinsam mit WORD UP! präsentieren wir den „Urknall“. Ein Abend mit vier Künstlerinnen, die es im Bereich zwischen Poetry und Kabarett zu entdecken gibt.

Andrea Limmer

Presse: Neben einer gelinde gesagt umwerfenden Bühnenpräsenz präsentiert Sie starke Songs (…) auf diese Weise gönnt sie dem Auditorium Atempausen. Dies sind nötig, denn ihre Geschichten weisen hohe Geschwindigkeit auf. Sie ist eine grandiose Komödiantin, die nicht nur verbal, sondern auch mit Mimik und Gestik in jedem Moment brilliert.

Leticia Wahl

Sie gehört ohne Zweifel zu den vielversprechendsten Wortakrobaten der Slam Poetry. Der unberechenbare Feingeist, in ihren literarischen Schöpfungen beeindruckend subtil und gleichzeitig so herrlich impulsiv. Und versteht es wie keine Zweite, den schwierigen Spagat zwischen tiefgründiger Lyrik und eruptiven Sprachstafetten gekonnt in Szene zu setzen.

Mia Pitroff

Vor ihrer bereits mit vielen Preisen ausgezeichneten Kabarettkarriere war Mia Pittroff als Poetry Slamerin auf deutschen und internationalen Bühnen unterwegs. Presse: Sie linst mit einer hochgezogenen Augenbraue durch die Gesellschaftslupe, tänzelt vergnügt an ihre Staffelei und pinselt eine herrlich absurde, subtile bis subversive Collage. Fabelhaft!

Dagmar Schönleber

Getrieben vom Wunsch nach Ordnung und Revolution zeigt Dagmar Schönleber,

dass die beste Aussicht nicht von der Wetterlage abhängt, sondern von einem

klaren Kopf. Ein Abend zwischen Anstand und Aufstand, Knigge und Knast. Presse: Sie ist schrill, verletzlich, melancholisch, cool, bissig und liebevoll. Sie ist - das pure Vergnügen!