"...worin noch niemand war – Ein Heimatabend", Schauspiel von Jörn Klare

Stadthalle Plochingen Hermannstrasse 25, 73207 Plochingen

Gastspiel des Landestheaters Tübingen im Rahmen der Theaterreihe des Kulturamts Plochingen.

Was ist Heimat? Was meint es, wenn wir von ihr sprechen? Ist Heimat in der globalisierten Welt noch wichtig? Wer darf wann von Heimat sprechen und wer vielleicht nicht einmal dort sein? 

Im Sommer 2024 begibt sich Autor Jörn Klare auf eine Reise quer durchs „Ländle“, an dessen Grenzen und darüber hinaus. Im Kontakt mit Land und Leuten will er mehr erfahren über das, was die Menschen hier umtreibt, was sie bewegt, und über den Ort, den sie Heimat nennen. Es geht um Liebe zur Heimat, den Kampf mit dieser und immer wieder die Frage, was genau das sein soll: Heimat?

