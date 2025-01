Working Title: Irgendwas mit Schiff: Bürgertheater Weinstadt

Es ist der Tag vor der Premiere - die Generalprobe steht an. Doch irgendwie scheint alles noch nicht so richtig zu laufen. Einige Schauspieler haben ihre ganz eigenen Ideen davon, was gutes Schauspiel auszeichnet, der Bühnentechniker widmet seinem Pausenbrot mehr Aufmerksamkeit als der Sicherheit des Ensembles und der Regisseur verliert langsam, aber sicher die Nerven. Schließlich soll morgen sein einzigartiges Stück uraufgeführt werden, das es so noch nie gegeben hat und wohl auch nie wieder geben wird - eine Liebesgeschichte an Bord eines Schiffs, das einst als unsinkbar galt. Wird das Ensemble es rechtzeitig schaffen, das Stück erfolgreich auf die Bühne zu bringen?

Das Bürgertheater Weinstadt e.V. ist ein Zusammenschluss interessierter und engagierter Laien-Schauspieler unter der Leitung von Sabrina Dannenhauer, Schauspielerin, und Nupelda Ciftci, Schauspielerin, Theaterpädagogin, Regisseurin.