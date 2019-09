Workshop „Don‘t try #nopera“

In diesem Workshop haben Sie die Möglichkeit, Ihr Instrument besser kennen zu lernen und in die spannende Welt der Neuen Musik einzutauchen.

Wenn Sie Klavier, Flöte, Schlagzeug oder Stimme beherrschen, dann sind Sie hier richtig. Neben einer gemeinsamen Einführung sind einzelne Try-Outs mit den jeweiligen Instrumenten und weitere spannende Experimente zu neuen Spieltechniken vorgesehen. Vorkenntnisse im jeweiligen Instrument werden vorausgesetzt. Bitte bringen Sie Ihr Instrument mit.

Der Workshop findet in Anlehnung und als vertiefte Einführung an das szenische Konzert „Don’t try #nopera“ am 29.10.19 statt, dennoch können der von den Künstler/innen der InterAKT Initiative e.V. geleitete Workshop und das Konzert selbstverständlich auch separat voneinander besucht werden.

Kursnr.: 192-27278