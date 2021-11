Workshop 3: Herbstzeit-Apfelzeit

Endlich ist es Herbst! Die Jahreszeit, in der sich die Blätter verfärben und man lange Waldspaziergänge macht. Was wäre aber der Herbst ohne Äpfel? Wenn ihr leckere Apfelküchle backen wollt, kommt ins Stadtmuseum und lernt dabei auch, was die Familie Schiller mit dieser Frucht zu tun hatte.

Kinder bitte warm anziehen, wir sind die ganze Zeit draußen!

Anmeldung für die Workshops per Telefon unter 07156/205-366 oder per E-Mail stadtmuseum@gerlingen.de.