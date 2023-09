Workshop: A-cappella-pop-Chor

Warum ist Popmusik im Chor zu singen eigentlich so berührend, kraftvoll, mitreißend – so nah dran? Wie kann Pop im Chor klingen und gelingen? Warum traut mir der Chorleiter so viel Gestaltung zu? Wie gehe ich an dieses Genre heran und welche Methoden kitzeln den Popsound aus meinem Chor?

In diesem Workshop wird hautnah erlebt, warum a-cappella und Pop so gut zusammenpassen und wie sich das Herz dieser Musik mit allen Menschen im Chor verbindet. Wie entsteht ein moderner, authentischer und begeisternder Klang und mit welchen Bordmitteln können SängerInnen und ChorleiterInnen diesen abrufen?

Am Ende des Workshops werden die erarbeiteten Titel auch via Audio und Video aufgezeichnet und zu einem Clip zusammengeschnitten.

Martin „Monty“ Winter zieht aus 20 Jahren Pop-Chor-Erfahrung alle Register und zeigt Wege, wie moderner Popklang effizient und mit Freude gelingen kann.

Inhalte (Ideen): Einsingen im Popchor, Einstudierung, Sound im Popchor, Probenstruktur, Konzert, Techniken, Beatboxing

Zielgruppe: Chorleiter*innen und Sänger*innen aller Couleur mit Grunderfahrung in der Jazz-Pop-Stilistik

Teilnahmegebühr inkl. Noten, Übe-MP3s und Seminarunterlagen:

45,- €

35,- € für Schüler, Studierende, Schwerbehinderte, FSJ, FÖJ, BFD, FWD

Referent: Martin „Monty“ Winter

Chorleiter „Choriosity“ Ulm