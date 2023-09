Workshop: Alle Lieder sind schon da - Kindgerechtes Singen in der Kita, Schule und zuhause

Sich sprachlich auszudrücken, miteinander auszutauschen und sich stimmlich bemerkbar zu machen ist ebenso selbstverständlich wie das Gehen, Essen und Trinken. So ist das Singen gleichermaßen eine natürliche Ausdrucksform für uns Menschen, welche jedoch als solche erfahrbar und gelebt werden muss. Das gemeinsame Singen ist als Selbstverständlichkeit in unser aller Alltag einzubauen, was Kinder ab ihren ersten Tagen auf der Erde spüren dürfen sollen!

Das Seminar soll Freude am täglichen Singen vermitteln und musikalische Anregungen schaffen, die Generationen und alltägliche Lebensräume miteinander verbinden. Im gemeinsamen Singen wird schnell deutlich werden, dass dies mit kleinen Schätzen unaufwändig möglich ist.

Inhalte:

Singen, singen, singen…

Lieder für den Alltag kennenlernen

Gemeinsam singen: Was ist zu beachten? Wie kann die Freude im Mittelpunkt stehen?

Singen in der Kita, Schule und zuhause – Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Voraussetzungen/Zielgruppe:

Erzieher*innen, Familien, Kinder und alle Interessierte, die Freude am Musizieren haben und den Gesang in ihrem Leben integrieren möchten.

Teilnahmegebühr inkl. Seminarunterlagen:

20 €

15 € für Schüler, Studierende, Schwerbehinderte, FSJ, FÖJ, BFD, FWD

Referent: Jan Martin Chrost

Stellv. Musikdirektor der Chorjugend im Schwäbischen Chorverband, CARUSOS-Fachberater, Bezirkskantor im Bistum Limburg, Bezirk Rhein-Lahn, Bad Ems