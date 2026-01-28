Workshop: Bunte Körbe flechten

In dem Workshop lernen die Teilnehmer, Körbe aus Raphia in Wulstwickeltechnik zu flechten. Bei dieser Technik werden die Körbe mit einer Nadel genäht.

Die Teilnehmer lernen verschiedene Stiche kennen und können ihren Korb ganz individuell gestalten (Form, Farbe, Stich, Größe).

Der Kurs unter Leitung von Mélanie Richet richtet sich an Anfängerinnen und Anfänger. Das Mindestalter liegt bei 15 Jahren. Material sowie ein Skript mit einer Anleitung sind in der Kursgebühr enthalten.

Anmeldungen bei Mélanie Richet unter info@richet.de.