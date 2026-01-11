WORKSHOP CLOWN

Du hast Lust dich neugierig auf eine Reise rund um die Clownerie zu begeben?

Dann sei herzlich willkommen bei Teatro Zanni am Sonntag, 15.02.2026 von 10:30-16:30 Uhr mit einer Stunde Mittagspause!

Wir laden den Schauspieler, Theater-pädagogen (BuT), Regisseur und Sprecher Dirk Oskar Plate an diesem Tag zu uns ein. Neben seiner über 25jährigen Erahrung im Bereich Schauspiel und Clownerie bringt er vielfältige theaterpädagogische Übungen mit, in denen wir die Clownerie entdecken und erleben wollen. Ein Workshop für ALLE – mit und ohne Vorkenntnisse.