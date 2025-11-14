Workshop Commedia Dell´Arte

Der Workshop ist körperlich aktiv und richtet sich an alle, die Lust aufs Experimentieren haben.

Die Commedia dell’Arte folgt dem Prinzip: Der Körper spricht, nicht die Maske. In diesem Workshop entdecken wir durch klassische Figuren wie Arlecchino, Pantalone oder Capitano die Ausdruckskraft von Haltung, Bewegung und Pantomime. Wir arbeiten mit Masken, improvisieren und erforschen die Körpersprache der Typen.