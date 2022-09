Tanz des Lebens "Zwischen Himmel und Erde"

Der Tanz in DanseVita erdet Dich, genauso kann er Dir und Deiner Seele auch Flügel verleihen. Tanzen befreit Menschen von inneren Blockaden und macht sie frei in ihrer inneren und äußeren Bewegung. Eine wunderbare Erfahrung, die Du an diesem Tanztag intensiv erleben kannst.

Zu dieser Erfahrung sind Männer und Frauen aller Altersgruppen willkommen.