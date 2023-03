Workshop: Der Frosch, eine Skulptur aus Ton / Ludwigsburg

Kursnummer: L220402

Frösche lieben die Feuchtigkeit. Sie leben immer in der Nähe des Wassers oder im Regenwald auf den Wipfeln hoher Bäume. Sie sind nicht nur grün; es gibt sie auch in vielfältigen, prächtigen Farben. Mit etwas Glück verwandeln sie sich sogar in Prinzen. Aus Tonschlangen entsteht der Körper und die Vorder- und Hinterbeine des kleinen Hüpfers, den wir anschließend mit leuchtenden Farben bemalen.

