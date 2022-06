Workshop: Ein Erdmännchen aus Ton / Ludwigsburg

Kursnummer: L210704

Während einige Erdmännchen entspannt in der Sonne sitzen, beobachten andere hoch aufgerichtet und konzentriert die Umgebung, um nach Feinden Ausschau zu halten. Wahrscheinlich haben sie so ihren Namen bekommen; weil sie oft auf zwei Beinen stehen und „Männchen“ machen. Sie leben in großen Familienverbänden in den baumlosen Savannen Afrikas.

Gebühr: 33,00 Euro

Anmeldungen schriftlich per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de oder

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg

Anmeldeformular unter www.kunstschule-labyrinth.de