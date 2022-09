Workshop: Eine Kathedrale aus Ton / Ludwigsburg

Kursnummer: L221005

Besonders beeindruckend an einer mittelalterlichen Kathedrale (Bischofskirche) ist ihre Höhe. Sie streckt sich wahrlich gegen den Himmel! Früher überragten die Kathedralen in einer Stadt die anderen Gebäude um Längen. Mit der Gotik entstand vor rund 900 Jahren eine völlig neue Bauweise. Während die romanischen Kirchen von dicken Mauern und kleinen Fenstern geprägt waren, konnte man in der Gotik plötzlich leicht und schwindelerregend hoch bauen. Eine tragende Konstruktion aus Pfeilern und Säulen ermöglichte große Fenster und hohe Gebäude. Wir spielen Architekt und Steinmetz und planen und bauen unsere eigene gotische Kathedrale. Sie wird mit rotem Ton überwiegend in der Plattentechnik gebaut. Nach dem Trocknen und Brennen kann sie zu Hause bewundert werden.

Anmeldung:

per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg