Workshop: Entlang des roten Lebensfadens

Ein Nachmittag mit den Methoden der Biographiearbeit und der stärkenden Wirkung dieser. Eine individuelle Reise in die eigene Biographie. Wir blicken in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die nahe Zukunft und verknüpfen diese miteinander.

Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer entscheidet dabei selbst, was preisgegeben wird und was bei sich behalten wird. Diese Form der Arbeit ist keine Psychotherapie hat aber eine stärkende und klärende Wirkung. Es geht darum, aus der eigenen Geschichte die individuellen Schätze zu heben. Gebührenfrei, Anmeldung erforderlich.