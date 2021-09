Picasso, Hundertwasser, van Gogh - wer waren diese großen Künstler, wann haben sie gelebt und was haben sie denn so erschaffen? Diese Maler und ihre Kunstwerke werden in diesem Workshop kennengelernt. Selbstverständlich wird auch ein Bild gemalt.

Treffpunkt: Malschule im Greckenschloss, Anmeldung: hanke-clan@t-online.de