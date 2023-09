W125 // A // Silke Dawood

Flamenco ist Weltkulturerbe und wer sein Herz dem Flamenco widmet, weiß, was dies bedeutet.

Dieses Lebensgefühl drückt sich im Tanz, der Musik und im Gesang deutlich aus – ein Lebensgefühl, das unsere Seele berühren kann, wenn wir es zulassen.

Wir wollen gemeinsam Eintauchen in diese Kunst, um durch Tanz unseren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Wir schauen uns in diesem Workshops Grundelemente der Zapateados (Fußperkussion), Palmas (rhythmisches Klatschen) und Arm- und Handtechnik an.

Der Workshop dient als Einblick für den am 17.10.23 startenden Flamenco-Kurs für Anfänger*innen, DIenstags 18:15-19:45 Uhr.