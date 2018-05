Workshop: Fotografie für Einsteiger

Sie kennen das auch? Sie haben viele Fotos mit Ihrer Kamera gemacht. Nun möchtenSie gerne wissen, wie Sie diese Bilder weiter bearbeiten und optimieren können. Die neue Kamera ist angeschafft, ihre vielen Möglichkeiten konnten Sie aberbisher noch nicht nutzen?Dann sind Sie in diesem Workshop richtig aufgehoben. Sie werden gemeinsam mitdem Referenten und mit Ihrer persönlichen Ausrüstung ganz praxisnah dasPotential Ihrer Kamera kennen lernen. Wir erstellen gemeinsam verschiedeneBilder und werden erarbeiten, welche stilistischen Mittel Sie mit Ihrer Kameraausschöpfen können.Im Anschluss werden wir die Bildbearbeitung am Computer kennen lernen. WelcheMöglichkeiten der Bildoptimierung Bildbearbeitungsprogramme bieten, sollebenfalls nicht zu kurz kommen. Der Referent Jürgen Vogel istDiplom-Sozialpädagoge und Autodidakt in den Bereichen Fotografie und Film.