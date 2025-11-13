Workshop: Fotographische Schätze des Fotoarchivs Wehnert

Das Fotoarchiv Wehnert bietet einen einzigartigen Schatz an Aufnahmen der Stadt Wertheim und Umgebung sowie gesellschaftlicher Ereignisse aus der Zeit der 1880er bis in die 1950er Jahre.

Die Negative wurden in den vergangenen Jahren zu ihrem Schutz und zur leichteren Nutzung digitalisiert, in digitale Positive umgewandelt und teilweise auf der Homepage des Archivverbunds Main-Tauber für die Allgemeinheit frei zugänglich gemacht. Eine thematische Sortierung ordnet die Fotos nach Zusammenhängen. Allerdings ist nicht immer klar, was oder wer auf den Fotos dargestellt wird.

Bei einem gemütlichem Beisammensein schauen sich die Teilnehmer gemeinsasm alte Ansichten von Wertheim und Wertheimern an, schwelgen in alten Zeiten und identifizieren vielleicht das ein oder andere im gemeinsamen Austausch.

Anmeldung bis 9. November beim Archivverbund Main-Tauber unter E-Mail stawertheim@la-bw.de, Telefon 09342 / 91592-0.