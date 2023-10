Peng, Zisch, Klirr: Hot-Glass

Feinsinnig gestaltete Unikate aus Glas. Bernhard Meyer-Geugis bläst in der Galerie GLASHART in der Bocksgasse 26 die außergewöhnliche Glas-Kollektion: Kelche, Schalen, Flacons und mehr. Hier entstehen die außergewöhnliche Farb- und Formgebung bei annähernd 1.400 Grad Celsius.

Workshop Glasblasen | Flame-worked Glass

Heiß-Glas-Beginner erhalten die Gelegenheit, einen Blick auf die verwendeten heißen Glas-Arbeitstechniken zu bekommen. Der Schwerpunkt wird sein, unter fachlicher Anleitung selbst praktische Erfahrungen mit Glas an der Flamme zu sammeln. In einer lockeren, inspirierenden Atmosphäre können in der Folge auch eigene Vorstellungen ausprobiert werden. Natürlich gibt es hier auch Grundlagen der Heißglasbearbeitung und Gestaltung. Bernhard Meyer-Geugis: "Oft habe ich erlebt, dass Workshop-Teilnehmer zunächst Respekt und Zurückhaltung vor der Flamme üben. Das ist auch vernünftig. Gleichzeitig packt sie dann die Entdeckerfreude, wenn sie unter Anleitung sehen, was sie mit dem Glas in der Flamme alles anstellen können. Wenn bei ihnen so die Leidenschaft für das Glas entsteht, und sie gar nicht mehr aufhören wollen, bin ich auch zufrieden."

Der Workshop wird jetzt in Kooperation mit der VHS Schwäbisch Gmünd durchgeführt. Das Atelier und Galerie GLASHART sowie die VHS Schwäbisch Gmünd hoffen hier auch auf eine weitere Vernetzung mit Künstlerinnen und Kunstschaffenden.