Workshop Große Gefühle "Streichelmaschine"

Eine goldene Konservendose wird zur Streichelmaschine! An den passenden Stellen sind Löcher vorgebohrt. Aus Draht und Korken werden eine Kurbel und der Antrieb gebogen. Aus der Dose ragt der Streichel-Arm, der mit weichen oder kitzelnden bunten Dingen bestückt werden kann. Kaum dreht man an der Kurbel, bewegt sich der Arm auf und ab oder hin und her und streichelt Arme, Backen oder Hälse.

Für Kinder mit erwachsener Begleitung – bitte melden Sie die Kinder und die erwachsene Begleitung an!

Die Anmeldung gilt nur für den Workshop – wenn Sie im Anschluss die Ausstellung Große Gefühle erkunden möchten, buchen Sie bitte ein Zeitfenster für den Ausstellungsbesuch.