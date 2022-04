Workshop: Gummirose, Kleisterkaktus / Bietigheim-Bissingen

Kursnummer: B210503

In diesem Workshop stellen wir die Welt auf den Kopf. Wir gärtnern, aber diesmal mit Betondünger und Gipserde im Blumentopf. Holzstecken und Drahtstengel wachsen dann mit Blättern aus Schaumstoff und Dornen aus Zahnstochern in die Höhe. So züchten wir neue Pflanzen mit Geschick und Ideen. Fleischfressende Orchideen, fantastische Kakteen und tropisch schöne Palmen wachsen, wenn allerlei Materialien und Fundstücke verklebt, bemalt und zu wundersamen Blüten zusammengefügt werden. Nehmt sie anschließend mit nach Hause und ihr werdet sehen, dass sie nicht verwelken und auch gar kein Wasser brauchen.

Gebühr: 41,00 Euro

