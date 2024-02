Workshop Improtheater im März

Das Improtheater ist eine sehr kreative und spontane Spielart des Theaters, in dem viele Aspekte eine Rolle spielen. Es geht nicht um Perfektion, gemessen an äußeren Maßstäben.

Stattdessen suchen wir den Raum für authentischen Ausdruck von innen heraus! Der gesamte Theaterprozess bildet und stärkt die Gruppe. Mit Warm-up Übungen zur Gruppenbildung und Kooperationsfähigkeit entsteht Vertrauen, denn man muss sich aufeinander verlassen können, wenn man gemeinsam auftritt. Und wir üben zu scheitern, ohne dass es uns etwas ausmacht. Neben dem Sprechen gibt es auch noch Körperausdruck, Gefühle, Gesichtsausdrücke, Geräusche, um zu kommunizieren! Es geht hier nicht um Bewertung, sondern vielmehr um die gemeinsame Freude und den Spaß am Spiel!

Der Schauspieler und Theaterpädagoge Frank Müller, wohnhaft in Berlin, macht bereits seit 24 Jahren Improvisationstheater. Der Beginn war 1999 in Würzburg bei den Kaktussen (jetzt Kaktus), dann das Studium Schauspiel und Theaterpädagogik an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft - Abschluss mit Diplom 2009.

Anmelden können sich Teilnehmer ab 16 Jahren mit und ohne Vorerfahrung!

Der Kurs am Wochenende des 1. bis 3. März wird Freitagabend, 19 – 22 Uhr, Samstag von 10 – 16 Uhr und Sonntag 10 – 15Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Beckstein stattfinden.

Weitere Info und Kursgebühr unter www.artikuss.de. Anmeldung möglichst bis zum 18. Februar an info@artikuss.de oder telefonisch unter 09343 65035.