Workshop: Inside there is Dance

W409 // L // Kristina Class, Dagmar Panzer

In diesem Workshop lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf die innere Beobachtung von Bewegung. Wir erforschen unsere Bewegungsmuster und die feinen Unterschiede von Anspannung und Entspannung. Dabei entdecken wir die Bewegungsvielfalt in uns. Wir folgen den eigenen Rhythmen. Im Wechselspiel mit unseren Bewegungsfragmenten und in der Interaktion miteinander entsteht ein Tanz. Keine Vorkenntnisse erforderlich.