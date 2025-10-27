Workshop: Jazz- und Popchorleitung mit Franny Fuchs

bis

Platen-Gymnasium Ansbach Bahnhofsplatz 15, 91522 Ansbach

Tauche ein in die Welt der grooveorientierten Chormusik!

Die erfahrene Chorleiterin und Dozentin Franny Fuchs bietet in dieser vielseitigen Lehrerfortbildung spannende Einblicke in Methoden und stilistische Facetten der Jazz- und Popchorleitung. Im Fokus stehen mehrstimmige Improvisation, Soli-Entwicklung, eigenständiges Phrasing im Chor sowie kreative Tools wie Circlesongs, Vocal Painting, Beatboxing, Body Percussion und Live-Arrangement. Ob Popsong oder Gospel – dieser Workshop richtet sich an alle, die stilgerecht mit Chören arbeiten, improvisieren und mit musikalischer Zeichensprache flexibel gestalten möchten. 

Franny Fuchs ist studierte Schulmusikerin, Sängerin, Hochschuldozentin (u. a. in Würzburg & Weimar) und leitet preisgekrönte Chöre wie den Jazzchor Würzburg oder „ChorKraut“ (HfM Würzburg). Sie ist außerdem Teil des Leitungsteams des Bayerischen Landesjugendpopchors. Die Veranstaltung ist offen für alle Chor-Interessierten!

Info

Platen-Gymnasium Ansbach Bahnhofsplatz 15, 91522 Ansbach
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Workshop: Jazz- und Popchorleitung mit Franny Fuchs - 2025-10-27 09:30:00 Google Yahoo Kalender - Workshop: Jazz- und Popchorleitung mit Franny Fuchs - 2025-10-27 09:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Workshop: Jazz- und Popchorleitung mit Franny Fuchs - 2025-10-27 09:30:00 Outlook iCalendar - Workshop: Jazz- und Popchorleitung mit Franny Fuchs - 2025-10-27 09:30:00 ical

Tags