Joy of Dancing - Tanz als Spiel

W131 // L // Sylke Neuffer

Tanzkartenseminar. Dieses Seminar basiert auf der natürlichen Tanzsprache des kreativen, zeitgenössischen Tanzes. Speziell entwickelte Tanzkarten, welche die Teilnehmer*innen im Workshop selbst herstellen werden, verbinden auf spielerische Weise verschiedenen Themenfelder miteinander wie Musik, Raum, Bewegung, Malen und Partnerarbeit. Die Karten rufen den Zufall herbei und ermöglichen vielseitige Bewegungs- und Gruppenkonstellationen. Mit den Karten hast Du als Pädagog*in, Erzieher*in, Therapeut*in, Bewegungsmensch ein universell einsetzbares Werkzeug, das dir hilfreich zur Seite steht in der Arbeit mit Gruppen allen Alters, sowie in der Erarbeitung einer Choreografie. Du lernst die verschiedenen Themenfelder kennen und bekommst viele Beispiele, die Karten in Deiner Arbeit einzusetzen und Deinen ganz eigenen Weg damit zu gestalten.

Bitte beachtet unser aktuelles Hygienekonzept.