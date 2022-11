Workshop: Keramikstudio / Ludwigsburg

Kursnummer: L221204

An zwei Nachmittagen können Sie die Einrichtung der Tonwerkstatt unter fachmännischer Anleitung nutzen, um eigene Ideen in Ton umzusetzen. Eltern sind eingeladen, ihre Kinder mitzubringen, um gemeinsame oder auch eigene Projekte zu realisieren. Die fertigen Arbeiten können sofort mit Engoben bemalt oder an einem speziellen Termin mit Glasur behandelt werden.

Material- und Brennkosten sind im Betrag enthalten!

Glasurtermin nach Absprache im Kurs

Gebühr: 62,00 Euro pro Erwachsene

1. Kind: 30,00 Euro

2. Kind: 24,00 Euro

per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg