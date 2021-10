Workshop "Klimatheater - Theaterklima"

Theaterschnupperkurs des DAT für 16- bis Mitte 20-Jährige. Künstlerische Auseinandersetzung mit dem Klimawandel. Anmeldungen unter 07031 / 669-1632 oder KiJuTheater@boeblingen.de.

Dieser Theaterschnupperkurs bietet mit gruppendynamischen Übungen, darstellenden Spielen und Improvisationstechniken eine kleine praktische Einführung in die Welt des Theaters und in die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Klimawandel. Am Beispiel der DAT-Inszenierung „Gradwanderung“ werden Jugendliche und junge Erwachsene an das Thema und an das Stück herangeführt. Wann: Di., 09.11.21 19 bis 21 h Wo: Städtischer Feierraum Wer: Jugendliche ab 16 und junge Erwachsene bis Mitte 20 Leitung: Prisca Maier-Nieden, Theaterpädagogin und Leiterin der DAT-Kunstschule Eine Veranstaltung im Rahmen des Böblinger Klimathons, Woche 6 "Freizeit/Urlaub". Nähere Informationen zum Klimathon unter www.boeblingen.de/klimathon