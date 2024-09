Workshop: Luftakrobatik-Werkstatt Fortgeschrittene

In dieser vertiefenden Luftakrobatik Werkstatt erarbeitet ihr in Einzel- und Partnerübungen am Vertikaltuch neue Bewegungsabläufe und tänzerische Elemente, aufbauend auf den Kletter- und Figurentechniken, die ihr bisher gelernt habt. Am Ende jedes Workshops könnt ihr eure kleinen, artistischen Choreografien euren Eltern präsentieren. Die Teilnahme an den fortgeschrittenen Workshops ist nur auf Empfehlung von Carina Reyes möglich.

Anmeldung:

per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg

Anmeldeformulare unter www.kunstschule-labyrinth.de