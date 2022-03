Workshop: Luftakrobatik-Werkstatt / Ludwigsburg

Kursnummer: L210401

In diesen intensiven Luftakrobatik-Workshop lernst du wie ein Zirkusartist durch die Lüfte zu fliegen. Nach einem kräftigenden Warm-up werdet ihr in Einzel- sowie Partnerübungen die verschiedenen Geräte, Kletter- und Figurentechniken kennen lernen. Dabei kommen Trapez, Luftnetz, Luftring und Vertikaltuch zum Einsatz. Damit erarbeiten wir Figuren, Bewegungsabläufe und tänzerische Elemente, mit denen wir kleine Choreographien in der Luft einstudieren. Am Ende der Woche könnt ihr mit den erarbeiteten artistischen Nummern eure Eltern zum Staunen bringen.

Gebühr: 26,00 Euro

Anmeldungen schriftlich per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de oder

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg

Anmeldeformular unter www.kunstschule-labyrinth.de