Workshop: Luftakrobatik-Werkstatt / Ludwigsburg

Du wolltest schon immer mal wie die Zirkusartisten durch die Lüfte fliegen? In diesen intensiven Luftakrobatik-Workshops lernst du wie das mit verschiedenen Geräten und Techniken geht! Nach einem kräftigenden Warm-up werdet ihr in Einzel- sowie Partnerübungen die verschiedenen Geräte, Kletter- und Figurentechniken kennen lernen. Bei den einzelnen Termine kommen im Wechsel eines oder mehrere der folgenden Geräte zum Einsatz: Trapez, Luftnetz, Luftring und Vertikaltuch. Damit erarbeiten wir Figuren, Bewegungsabläufe und tänzerische Elemente mit denen wir kleine Choreographien in der Luft einstudieren. Am Ende jedes Workshops könnt ihr mit den erarbeiteten artistischen Nummern eure Eltern zum Staunen bringen

Anmeldungen schriftlich per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de oder per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg

Kursnummer: L21120