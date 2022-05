Als Fortsetzung des Medical Day 2021 findet am 29. Juni 2022 um 16:30 Uhr das Workshop "Kompetenzen in der Medizin- und Gesundheitstechnik aufbauen und einsetzen im Businesshaus in Göppingen statt.

Eingeladen sind Unternehmen, die das Geschäftsfeld Medizin- und Gesundheitstechnik erschließen wollen.

Zwei Impulsvorträge führen in das Thema ein:

Begrüßung, Christine Kumpf, Wirtschaftsförderung Stadt Göppingen

Voraussetzungen für einen erfolgreichen Weg in neue Geschäftsfelder, Volker Sieber, Wirtschaftsförderung Region Stuttgart

Vorstellung BioRegio STERN, Wirtschaftsentwickler für die Life-Sciences, Klara Altintoprak, BioRegio STERN

Im Anschluss gibt es Speakers Corner. Verschiedene Experten stehen für Austausch und Gespräche zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es bei Aleksandra Pointke, APointke@goeppingen.de, Tel. 07161 650-9311.