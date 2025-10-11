Workshop mit dem Musiker Jo Jasper

1913 wurde die Kolpingsfamilie Herrieden gegründet. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kam die Vereinsarbeit weitgehend zum Erliegen. Die Eintragungen in der Vereinschronik enden im Jahr 1934 - vorerst

Im Jahr 1950 wurde die Kolpingsfamilie erneut gegründet, wodurch das Vereinsleben von Neuem aufblühte. Die Wiedergründung jährt sich heuer zum 75. Mal.

Die Kolpingfamilie lädt in diesem Rahmen herzlich zu einem Workshopnachmittag (und anschließendem Konzertabend) mit Jo Jasper ein.

Jo Jasper hat das Lied "Wir sind Kolping" für den Kolpingtag 2000 geschrieben. Das Lied berührt Menschen und ist zu einem festen Bestandteil für Kolping und darüber hinaus geworden. Jo Jasper wird einen Workshop gestalten, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Liedtext auf der Grundlage eines Zitats von Adolph Kolping kreieren werden. Der Text entsteht aus der Gruppe heraus. Dabei wird jeder ein Teil des Ganzen. Es entsteht ein Lied, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende des Workshops gemeinsam singen. Es geht nicht um musikalische Qualifikation - jeder ist eingeladen!

Für den Workshop bittet die Kolpingsfamilie Interessierte um Anmeldung bis spätestens 1. Oktober bei Theresia Leis per Mail (theresia-leis(@)hotmail.de) oder telefonisch (09825 93 247)

Eine Mitgliedschaft bei Kolping ist keine Notwendigkeit für die Teilnahme am Workshop - jeder ist willkommen! Die Veranstaltung findet in Kooperation mit KEB Altmühlfranken statt.

15.00 Uhr Ankommen

15.30 Uhr Beginn des Workshops (Dauer: 1,5 - 2 h)

gg. 18.00 Uhr Austausch & Begegnung beim gemeinsamen Abendessen

18.30 Uhr Möglichkeit zum Besuch der Vorabendmesse in der Stiftsbasilika

19.30 Uhr Konzert "Ein Lied zieht seine Kreise" im Pfarrheim