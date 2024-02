Workshop: Multimediale Geschichten erzählen mit Twine

In diesem Kurs wollen wir Interaktive Geschichten zum Thema: „Wie unsere Zukunft in Neckarsulm verlaufen könnte“ erstellen.

Hierzu verwenden wir das Tool Twine, mit dem eine Geschichte mit unterschiedlichen Erzählsträngen und Enden erstellt werden kann. Diese soll als Webseite auch multimedial mit Fotos und kurzen Videos angereichert werden. Wichtig: Die Veranstaltung besteht aus mehrern Terminen: 01.03.2024., 02.03.2024, 16.03.2024, 22.03.2024, 27.03.2024. Ihr seid zwischen 10 und 14 Jahren alt? Dann meldet euch jederzeit in der Mediathek oder im Treff23 zu den Labs4Future Workshops an. Labs4Future ist ein Kooperationsprojekt der Medienpädagogin Nora Bünger, des Treff23 in Amorbach, der Mediathek Neckarsulm und des JFF-Instituts für Medienpädagogik.