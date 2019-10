Workshop New Vogue

Was ist eigentlich New Vogue? Er wurde 1930 in Australien entwickelt, als Kontrast zu den Standardtänzen wie wir sie kennen.

Die Standardtänze Slow Fox, Tango, Quickstep und Australia Waltz werden in verschiedenen Variationen/Choreografien getanzt,

die exakt in der Figurenfolge festgelegt sind. Alle Paare tanzen also exakt zur gleichen Zeit die gleichen Figuren. Man nimmt

teilweise die übliche Standardhaltung ein, aber häufig auch Schattenpositionen. Sind Sie neugierig geworden? Unsere Workshopleiter

werden Ihnen sicherlich mehr dazu erzählen. Es soll Ihnen einfach nur ein erster Eindruck vom New Vogue vermittelt werden.

Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.